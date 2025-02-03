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Игрок «Барселоны» Гави после удара головой не смог ответить на вопрос врача

Гави после столкновения с Конечны не смог ответить на вопрос врача.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Гави не смог ответить на вопрос врача, какой сегодня день, после столкновения с игроком «Алавеса» Томашем Конечны в матче 22-го тура чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.

Инцидент произошел в начале матча, который прошел в воскресенье. Футболисты столкнулись головами во время верховой борьбы, обоим потребовалась помощь врачей. Для проверки состояния игрока врач «Барселоны» спросил Гави о дате и времени.

«Какой сегодня день? В душе не знаю. Сколько времени? Два часа дня», — ответил Гави.

После обследования врач «Барселоны» диагностировал футболисту сотрясение мозга. Главный тренер каталонцев Ханс-Диттер Флик был вынужден заменить Гави. Конечны также покинул поле.

Гави 20 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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