Игрок «Барселоны» Гави после удара головой не смог ответить на вопрос врача

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Гави не смог ответить на вопрос врача, какой сегодня день, после столкновения с игроком «Алавеса» Томашем Конечны в матче 22-го тура чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.