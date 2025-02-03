Антон Шунин высказался о проблемах Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

— Травмы — это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, сейчас у Арсена такой период. На это могут быть разные причины. Кому-то переезд в другую страну даётся легко, люди быстро учат язык или уже его знают, легко вливаются в коллектив. Арсен — коммуникабельный и простой парень, он всегда находил общий язык с ребятами из «Динамо». При этом очень скромный. В Европе нагрузки больше, чем в России, плюс незнание языка, проблема в общении — всё это может создавать психологическое давление. В любом случае всем, кто переходит в зарубежный чемпионат, нужно время на адаптацию.