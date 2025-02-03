Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Шанхай Шэньхуа»

— У меня есть агент, как у всех футболистов или тренеров. Ему поступают предложения, и сказали, что есть такой вариант. Я говорю: «Окей, хорошо». Это крутое предложение, потому что там работали одни из лучших тренеров в мире и, кстати, не добивались ничего. Это большая команда, большой город, большой вызов. Это большая история.