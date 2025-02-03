Маркус Рашфорд объяснил, почему принял решение перейти в «Астон Виллу»

«Унаи Эмери — топ-менеджер, и то, что он сделал в клубе с тех пор, как пришёл в “Виллу”, невероятно. Именно постоянные амбиции привлекают, и именно поэтому вы хотите присоединиться к такому клубу. Вы хотите совершенствоваться из года в год, и это то, что команда делала и делает в этом сезоне. Это клуб, который занимает хорошую позицию в лиге, и они стремятся подняться выше. Всё ещё в Лиге чемпионов, хороший, амбициозный менеджер и много талантов в составе.