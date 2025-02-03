Каррагер: я один из самых больших поклонников Деклана Райса

Я понимаю, что в последние годы мы смотрим на цифры. В «Арсенале» Патрик Виейра и Эммануэль Пети были двумя лучшими полузащитниками, которых мы видели в Премьер-лиге. Но никто не говорил о том, сколько голов или передач они сделали.