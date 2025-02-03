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Каррагер: я один из самых больших поклонников Деклана Райса

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о полузащитнике лондонского «Арсенала» Деклане Райсе.

Источник: Getty Images

«Мне кажется, что я один из самых больших поклонников Деклана Райса. Я ловлю себя на этой мысли, когда вижу, что люди критикуют его и требуют от него голов и передач».

Я понимаю, что в последние годы мы смотрим на цифры. В «Арсенале» Патрик Виейра и Эммануэль Пети были двумя лучшими полузащитниками, которых мы видели в Премьер-лиге. Но никто не говорил о том, сколько голов или передач они сделали.

Райс — один из таких игроков, универсальный полузащитник — немного похож на Роя Кина. Он почти отсылает нас к полузащитнику в схеме 4−4−2, который может делать всё. Его мощь, его прессинг, он прекрасный игрок средней линии", — приводит слова Каррагера Euro Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

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