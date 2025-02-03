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Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков клуба.

Источник: Чемпионат.com

По словам Слуцкого, фанаты «Шэньхуа» называют его Ула.

«У меня есть кличка, но она не среди игроков, а среди болельщиков. Они меня называют Ула. Для них самое известное слово из русского языка — это “ура”. Они много смотрели наших патриотичных фильмов. Но букву “р” они не выговаривают, поэтому я для них Ула», — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря 2023 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». Ранее российский специалист работал в «Рубине», «Витессе», «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов», а также возглавлял сборную России по футболу.