В трансфер Зайнутдинова вмешалась «Бавария». Казахстанец будет в топ-лиге?

В ближайшие часы клуб может покинуть левый бразильский латераль Лукас Роса — его собираются продать в «Аякс». Во многом этим и связан интерес испанского клуба к тому же Зайнутдинову. Но Бахтиер, вероятно, второй в списке на эту роль.