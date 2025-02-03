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В трансфер Зайнутдинова вмешалась «Бавария». Казахстанец будет в топ-лиге?

Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов еще может перебраться из «Бешикташа» в испанский «Реал Вальядолид» в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 3 февраля, в Испании закрывается окно для дозаявок. «Реал Вальдолид» при этом ждет насыщенное время.

В ближайшие часы клуб может покинуть левый бразильский латераль Лукас Роса — его собираются продать в «Аякс». Во многом этим и связан интерес испанского клуба к тому же Зайнутдинову. Но Бахтиер, вероятно, второй в списке на эту роль.

Приоритет «Реал Вальядолида» — 18-летний защитник «Баварии» Адам Азну. Он воспитанник «Барселоны», владеет испанским и его можно взять в аренду. В случае с Зайнутдиновым гораздо больше трудностей — он не гражданин Евросоюза и «Бешикташ» не хочет отдавать Бахтиера в аренду, только полноценный трансфер.

При этом немецкие СМИ сообщают, что «Бавария» еще сомневается, отпускать Азну или нет. В таком случае активная стадия переговоров по Зайнутдинову может возобновится.

В нынешнем сезоне казахстанский футболист провел за «Бешикташ» девять матчей в турецкой Суперлиге. Его контракт со стамбульским клубом действует до лета 2027 года.

Бавария
Бешикташ
Вальядолид