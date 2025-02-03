В трансфер Зайнутдинова вмешалась «Бавария». Казахстанец будет в топ-лиге?

Сегодня, 3 февраля, в Испании закрывается окно для дозаявок. «Реал Вальдолид» при этом ждет насыщенное время.
В ближайшие часы клуб может покинуть левый бразильский латераль Лукас Роса — его собираются продать в «Аякс». Во многом этим и связан интерес испанского клуба к тому же Зайнутдинову. Но Бахтиер, вероятно, второй в списке на эту роль.
Приоритет «Реал Вальядолида» — 18-летний защитник «Баварии» Адам Азну. Он воспитанник «Барселоны», владеет испанским и его можно взять в аренду. В случае с Зайнутдиновым гораздо больше трудностей — он не гражданин Евросоюза и «Бешикташ» не хочет отдавать Бахтиера в аренду, только полноценный трансфер.
При этом немецкие СМИ сообщают, что «Бавария» еще сомневается, отпускать Азну или нет. В таком случае активная стадия переговоров по Зайнутдинову может возобновится.
В нынешнем сезоне казахстанский футболист провел за «Бешикташ» девять матчей в турецкой Суперлиге. Его контракт со стамбульским клубом действует до лета 2027 года.