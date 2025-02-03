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«Самые принципиальные команды». В «Кайрате» сделали заявление о первом трофее

Пресс-служба «Кайрата» сделала публикацию в соцсетях о предстоящем матче за Суперкубок Казахстана, сообщают Vesti.kz. В матче за этот трофей алматинцы в ранге чемпионов КПЛ сыграют с действующим обладателем Кубка Казахстана «Актобе».

Источник: ФК "Кайрат"

«Сезон начнется с горячей битвы за трофей! 22 февраля в 15:00 на стадионе “Астана Арена” — первый матч года! “Кайрат” сразится против “Актобе” в Суперкубке Казахстана. Две самые принципиальные команды страны снова лицом к лицу. Чемпион против обладателя Кубка. Без компромиссов и без права на ошибку», — гласит сообщение клуба.

Кайрат
Актобе
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