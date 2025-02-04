Когда улыбнется Гвардиола. Колонка Казанского — о «Сити» и отрывном календаре

«Сити», как обычно, долго владел мячом. Один из показателей стерильности приема — игра Холанна. За 90 минут он коснулся мяча девять раз. Реже встречался с мячом в премьер-лиге за все время таких исследований только Ромелу Лукаку в игре его «Челси» с «Кристал Пэлас» (семь раз). В розыгрыш норвежец тоже едва ли был вовлечен — всего пять передач за матч и только два паса успешных.