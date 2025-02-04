«ПСЖ» озолотил Хвичу, а «Сити» слил сотни миллионов: все топ-трансферы зимы

«Для меня большая честь носить футболку “ПСЖ”. Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Это большая гордость и мечта, и мы будем бороться вместе, чтобы осуществить наши мечты. Я очень счастлив. Что повлияло на мой переход? Проект убедил меня. Знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Здесь играло много великих футболистов, я не особо раздумывал, когда у меня появилась возможность приехать в Париж. Луис Энрике — один из лучших тренеров в мире. Я знаю, что многому научусь, работая с ним. И очень рад стать игроком, которого он тренирует».