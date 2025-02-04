«ПСЖ» озолотил Хвичу, а «Сити» слил сотни миллионов: все топ-трансферы зимы

РИА Новости Спорт подводит итоги зимнего трансферного окна в футбольных лигах Европы.
Грузинская надежда Парижа
После конца эпохи MNM (Лионель Месси — Неймар — Килиан Мбаппе) чемпион Франции «Пари Сен-Жермен», где играет вратарь сборной России Матвей Сафонов, нуждался в новых звездах. Одну из них нашли в Италии: грузин Хвича Кварацхелия стал чемпионом страны с «Наполи» и смог зажечь на чемпионате Европы в прошлом году, войдя в топ самых желанных футболистов для ведущих клубов Старого Света. Расторопнее всех оказались парижане, предложившие контракт до 2029 года. Они выложат за футболиста сборной Грузии 70 млн евро (поговаривают, что платить будут в три этапа) и серьезно улучшат зарплату полузащитника. Если в Неаполе Хвича довольствовался 1,8 млн евро в год после вычета налогов, то во Франции ему на счет будет приходить в пять раз больше.
Довольны президент «ПСЖ» и тренер Луис Энрике. Не скрывает радости от перемен в карьере и сам новичок:
«Для меня большая честь носить футболку “ПСЖ”. Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Это большая гордость и мечта, и мы будем бороться вместе, чтобы осуществить наши мечты. Я очень счастлив. Что повлияло на мой переход? Проект убедил меня. Знаю, чего хочет добиться клуб и как он работает с игроками. Здесь играло много великих футболистов, я не особо раздумывал, когда у меня появилась возможность приехать в Париж. Луис Энрике — один из лучших тренеров в мире. Я знаю, что многому научусь, работая с ним. И очень рад стать игроком, которого он тренирует».
Дебют получился неплохим. Да, «ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», однако Хвича сделал ассист, накрутив нескольких соперников.
От кого избавился «ПСЖ»
- За нидерландского юношу Хави Симонса «Лейпциг» после аренды заплатил «ПСЖ» 50 млн евро и подписал с полузащитником полноценный контракт до июня 2027 года. Впрочем, СМИ уверены, что игрок совсем скоро отправится на повышение — уже летом за него начнут борьбу «Ливерпуль», «Сити» и «Манчестер Юнайтед». Также пристально наблюдает за одним из лидеров конкурента «Бавария».
- Форвард «ПСЖ», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Рандаль Коло Муани на правах аренды перешел в «Ювентус» и сразу же начал забивать за «старую сеньору». У нападающего уже три гола в двух матчах.
- Улетел из Парижа и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Марко Асенсио. Испанец на правах аренды перешел в «Астон Виллу».
«Горожане» деньги не считают
Провальный сезон-2024/25 «Манчестер Сити» нужно срочно спасать. В Англии «Ливерпуль» улетел вперед, в стыках Лиги чемпионов УЕФА поджидает мадридский «Реал». И боссы чемпионов Англии готовы на внушительные траты ради реабилитации по второй части: в это трансферное окно «Сити» раскошелился почти на 220 млн. За воспитанника «Барселоны» Нико Гонсалеса горожане выложили перед «Порту» 60 млн евро. Еще 70 млн евро манчестерцы потратили на Омара Мармуша, египтянина из немецкого «Айнтрахта» с шикарной статистикой в Бундеслиге (второй бомбардир турнира после Гарри Кейна).
Также перешел из бразильского «Палмейраса» защитник Витор Рейс за €35 млн.
Наконец, «Манчестер Сити» подписал контракт с узбекистанским футболистом Абдукодиром Хусановым из французского «Ланса». За него пришлось отдать 40 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории футбола Узбекистана.
Сам 20-летний защитник пока только осваивается в Английской премьер-лиге (АПЛ), ведь первый матч в голубой футболке получился провальным. Результативная ошибка в самом дебюте матча с «Челси» и замена в начале второго тайма — первый блин комом, но Гвардиола в новичка верит… И даже готов учить новые языки ради толкового общения с молодым футболистом:
«Дебют не самый лучший, но он запомнит урок. Он еще молод, играть против таких футболистов непросто для него. Мне нравится реакция его товарищей по команде, он всему научится. Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним. Он еще не разговаривает по-английски». (Sky Sports).
Крутое усиление «Милана»
«Красно-черные» взяли в аренду английского защитника Кайла Уокера из «Манчестер Сити». В 34 года двукратный вице-чемпион Европы уже не вписывается в команду Гвардиолы — пришлось переехать в Серию А, где футболист постарается спасти бестрофейный сезон. «Милану» же бывший капитан «горожан» точно пригодится, как и его колоссальный опыт — в стан «россонери» пожаловал шестикратный чемпион АПЛ, двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный победитель Кубка лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
К слову, Уокер уже дебютировал за «Милан» в миланском дерби. Матч против «Интера» закончился со счетом 1:1.
Помимо Уокера, итальянцы приобрели за 35 млн евро Сантьяго Хименеса и взяли в аренду Жоау Фелиша до лета 2025 года без опции выкупа. Талантливый португалец, который так и не может полностью раскрыться, продолжает искать себя. В «Челси», «Атлетико», «Барселоне» толком не получилось — возможно, отправной точкой на вершину станет именно «Милан».
Другие важнейшие переходы
- Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сработался с новым тренером Рубеном Аморимом и на правах аренды присоединился к «Астон Вилле» (до конца нынешнего сезона). Отметим, что изначально форварда манкунианцев хотела арендовать «Барселона».
- Джон Дуран перешел в саудовский «Аль-Наср» к Криштиану Роналду. Похоже, крутой 21-летний колумбиец повелся на деньги — не нам судить. Лишь упомянем, что «Астон Вилла» получит за форварда сумасшедшие по нынешним меркам 77+13 млн евро.
- Чемпион Европы Альваро Мората попрощался с «Миланом» и отправился в Турцию. Его ждет аренда в «Галатасарай» до конца сезона, в соглашении прописана обязательная опция выкупа за 15 миллионов евро.
- Ставший посмешищем в «МЮ» бразилец Антони ушел в испанский «Бетис» (в аренде «Юнайтед» гасит 84% зарплаты плюс бонусы). В первом же матче форварда признали лучшим игроком встречи.
- Бронзовый призер ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии Миши Батшуайи перешел из «Галатасарая» в немецкий «Айнтрахт». Контракт сроком до июня 2027 года, сумма трансфера — три миллиона евро плюс бонусы.
- Защитник Патрик Доргу из «Лечче» прибыл в «Манчестер Юнайтед». За него «красные дьяволы» отдали €30 млн.
- «Бенфика» арендовала у «Комо» итальянского форварда, победителя Евро-2020 Андреа Белотти.