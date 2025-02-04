Роналду: Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч»

«Я был удивлен, думаю, Винисиус должен был выиграть “Золотой мяч”. Он выиграл Лигу чемпионов, он делал разницу. Я был разочарован, Винисиус заслужил “Золотой мяч”. Я чувствовал то же самое дважды, это опустошает», — сказал Роналду в интервью La Sexta.