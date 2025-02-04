Роналду: Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что был удивлен, когда бразильский футболист мадридского «Реала» Винисиус не выиграл «Золотой мяч» 2024 года.
Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 29 октября. Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, Винисиус занял в итоговом голосовании второе место. «Реал» обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года, а возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти назвали лучшим тренером.
«Я был удивлен, думаю, Винисиус должен был выиграть “Золотой мяч”. Он выиграл Лигу чемпионов, он делал разницу. Я был разочарован, Винисиус заслужил “Золотой мяч”. Я чувствовал то же самое дважды, это опустошает», — сказал Роналду в интервью La Sexta.
Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.