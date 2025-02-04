В Европе оценили перспективы Кержакова после ухода из «Кайрата»

«Мы сыграли два матча против его “Спартака” из Суботицы. Был очень рад видеть Кержакова в новом качестве. Александр только начинает тренерский путь, но я уверен, что он может стать качественным специалистом. К сожалению, ему не повезло в Сербии, но такова тренерская карьера. После он хорошо работал в “Кайрате”.