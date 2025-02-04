В Европе оценили перспективы Кержакова после ухода из «Кайрата»

«Мы сыграли два матча против его “Спартака” из Суботицы. Был очень рад видеть Кержакова в новом качестве. Александр только начинает тренерский путь, но я уверен, что он может стать качественным специалистом. К сожалению, ему не повезло в Сербии, но такова тренерская карьера. После он хорошо работал в “Кайрате”.
Когда я играл с ним, не думал о тренерских задатках Кержакова. Но он лидер, хочет выиграть каждую игру и сделать все для команды. Думаю, это очень важно для хорошего тренера", — сказал Родич.
Кержаков тренировал «Кайрат» с мая по декабрь 2024 года. Сообщалось, что его отставка произошла после поражения от «Астаны» (0:1) и случившегося после игры конфликта с президентом алматинского клуба Кайратом Боранбаевым.
Напомним, что после Кержакова «Кайрат» возглавил местный специалист Рафаэль Уразбахтин, под руководством которого алматинцы стали чемпионами КПЛ-2024. Впоследствии с Уразбахтиным продлили контракт до конца 2027 года.