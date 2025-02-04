Мостовой сделал выбор между Месси и Роналду

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.