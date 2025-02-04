Еркебулан Сейдахмет прибыл в новый клуб

Судя по публикации пресс-службы клуба в соцсетях, Сейдахмет принял участие в тренировке команды.
Еркебулан является выпускником таразской школы футбола. Он выступал в России за «Уфу», а в чемпионате Болгарии защищал цвета «Левски».
В чемпионате Казахстана Сейдахмет выступал за «Тараз» и «Жетысу». Последним клубом футболиста был алматинский «Кайрат».
В зимнее межсезонье Сейдахмет покинул алматинский клуб, за который в общей сложности играл пять лет. За сборную Казахстана провел шесть матчей и забил два гола.