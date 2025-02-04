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Еркебулан Сейдахмет прибыл в новый клуб

Казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет присоединился к «Актобе» на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Судя по публикации пресс-службы клуба в соцсетях, Сейдахмет принял участие в тренировке команды.

Еркебулан является выпускником таразской школы футбола. Он выступал в России за «Уфу», а в чемпионате Болгарии защищал цвета «Левски».

В чемпионате Казахстана Сейдахмет выступал за «Тараз» и «Жетысу». Последним клубом футболиста был алматинский «Кайрат».

В зимнее межсезонье Сейдахмет покинул алматинский клуб, за который в общей сложности играл пять лет. За сборную Казахстана провел шесть матчей и забил два гола.

Актобе
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