Гол и две передачи Малкома принесли «Аль-Хилялю» разгромную победу в матче азиатской ЛЧ

Все свои голы в этой встрече хозяева забили в первом тайме, а бывший нападающий «Зенита» Малком отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также дублем в составе саудовской команды отметился Салем Аль-Давсари, а ещё один гол на счету Жоау Канселу. У «Персеполиса» единственный гол на 90-й минуте с пенальти забил грузинский защитник Георгий Гвелесиани.