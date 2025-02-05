Русский вратарь снова привел в восторг Францию! «Невероятен. Наследник великого Яшина»

ПСЖ гостил у полупрофессионального «Ле-Мана» в ⅛ финала Кубка Франции. В этом матче произошло значимое для российских болельщиков событие — на поле впервые за долгое время появился Матвей Сафонов. Голкипер в последний раз играл за парижан еще в декабре прошлого года, поэтому его появление в старте можно назвать своеобразным дебютом — по крайней мере, в 2025-м.
Казалось, что «Ле-Ман» не доставит никаких проблем более статусному сопернику. Но болельщикам ПСЖ временами пришлось изрядно понервничать. И тут на первый план выходил Матвей, который купировал все угрозы.
Конечно, чувствовалось, что Сафонов давно не играл. В первом тайме он был слабо похож сам на себя. В те редкие эпизоды, когда мяч доходил до него, Матвей не вызывал уверенности. А в одном из эпизодов и вовсе ошибся на выходе — лишь чудом «Ле-Ман» не открыл счет. Некоторые фанаты даже успели позлорадствовать над вратарем.
- «Сафонов, закрой свою сторону!»
- «Мне бы Сафонов не понравился даже в качестве сторожа кладбища»
- «Сафонов, ты не заставишь меня поверить, что сможешь занять место Доннаруммы»
Но первый тайм прошел, а Матвей так и не пропустил. На перерыв его команда ушла с небольшим преимуществом — на 25-й-минуте забил Дезире Дуэ. Этот факт немного остудил пыл хейтеров.
Во втором тайме Сафонов чувствовал себя гораздо более уверенно. Ушла та нервозность в действиях, которая была заметна в первые минуты. В одном из эпизодов Матвей совершил мегасейв, сумев отбить красивейший удар Деме Гейе в падении.
Это спасение стало украшением всего матча и заставило болельщиков развернуть градус дискуссии на 180 градусов.
- «Сафонов для меня — наследник великого Яшина»
- «Матвей, что ты сделал?! Ты — лучший русский игрок!»
- «Моё почтение, Сафонов!»
- «Сейв Сафонова невероятен»
- «Думаю, Сафонов заслуживает того, чтобы больше играть в Лиге 1»
Во втором тайме ПСЖ забил еще один мяч (постарался Брэдли Баркола) и со счетом 2:0 спокойно обыграл «Ле-Ман», выйдя в четвертьфинал Кубка Франции. Во многом этому успеху парижане обязаны Матвею Сафонову, который выстоял в ключевые моменты. Может, и вправду его почаще выпускать на поле?
Автор: Дмитрий Панов