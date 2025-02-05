Русский вратарь снова привел в восторг Францию! «Невероятен. Наследник великого Яшина»

Конечно, чувствовалось, что Сафонов давно не играл. В первом тайме он был слабо похож сам на себя. В те редкие эпизоды, когда мяч доходил до него, Матвей не вызывал уверенности. А в одном из эпизодов и вовсе ошибся на выходе — лишь чудом «Ле-Ман» не открыл счет. Некоторые фанаты даже успели позлорадствовать над вратарем.