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Клуб Миранчука «Атланта Юнайтед» совершил рекордный трансфер для МЛС

Американская «Атланта Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе ивуарийского нападающего Эммануэля Латте Лата из английского «Мидлсбро». Контракт 26‑летнего игрока с новым клубом рассчитан до конца 2028 года. В договоре также прописана опция продления ещё на год.

Источник: ФК «Атланта Юнайтед»

По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 21,2 млн, что делает этот переход самым дорогим в истории МЛС. Предыдущий рекорд составлял € 15,5 млн, выплаченных клубом «Цинциннати» за трансфер форварда Кевина Денки из бельгийского «Сёркль Брюгге» в ноябре 2024 года.

Напомним, за «Атланту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Латте Лат провёл за «Мидлсбро» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.