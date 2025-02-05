Клуб Миранчука «Атланта Юнайтед» совершил рекордный трансфер для МЛС

По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 21,2 млн, что делает этот переход самым дорогим в истории МЛС. Предыдущий рекорд составлял € 15,5 млн, выплаченных клубом «Цинциннати» за трансфер форварда Кевина Денки из бельгийского «Сёркль Брюгге» в ноябре 2024 года.
Напомним, за «Атланту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
В нынешнем сезоне Латте Лат провёл за «Мидлсбро» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.