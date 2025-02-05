Клуб Миранчука «Атланта Юнайтед» совершил рекордный трансфер для МЛС

Американская «Атланта Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе ивуарийского нападающего Эммануэля Латте Лата из английского «Мидлсбро». Контракт 26‑летнего игрока с новым клубом рассчитан до конца 2028 года. В договоре также прописана опция продления ещё на год.