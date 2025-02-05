Криштиану повезло с Месси? Разбирается Рабинер

При всей любви к Месси я и к Криштиану не могу не относиться чуть-чуть по-особенному, потому что был на стадионе в Лужниках в тот майский день 2008 года, когда он выиграл свою первую Лигу чемпионов. Забив в основное время и не забив в серии пенальти. Но, к его счастью, поскользнулся Терри. А не иди тогда в Москве сильнейший дождь, не будь мокрым газон — кто знает, в случае если бы промах Роналду стал решающим, как бы это по нему ударило, как бы сложилась его судьба?