Больше никакого троллинга. В АПЛ будут наказывать за издевательские празднования

Об этом праздновании говорила вся Англия — многие восторгались поступком полузащитника, но другие осудили. В числе последних оказался уважаемый Джейми Каррагер: «Я говорил о футбольной самоуверенности на поле, и мне это понравилось. Но мне не понравилось, что этот молодой игрок подражает Холанну, насмехаясь. Я знаю, что говорил Эрлинг, но это все-таки молодой игрок, и все мы в юности иногда теряем голову. Для него это важный момент».