Больше никакого троллинга. В АПЛ будут наказывать за издевательские празднования

В английской премьер-лиге планируют следить за празднованиями футболистов и наказывать игроков, если те будут отмечать голы издевательски или насмешливо, сообщает Sky Sport. Решение стало ответом на ряд недавних скандалов, случившихся в английском футболе.
Главный футбольный офицер АПЛ Тони Скоулз заявил: «Есть баланс. Мы все любим празднования, некоторые из них бывают очень забавными, развлекательными, но есть грань. Как только это переходит в насмешки или критику, нам нужно с этим разобраться», — считает Скоулз.
Борьба с троллями
В последнее время в АПЛ действительно наблюдается эпидемия оскорбительных празднований. 25 января в матче «Эвертона» и «Брайтона» (1:0) футболист «ирисок» Ллиман Ндиайе реализовал пенальти и руками изобразил чайку — символ клуба соперника. За это судья наказал его желтой карточкой.
Также в этом сезоне доставалось нападающему «Манчестер Сити» Филу Фодену и его сопернику из «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее — за имитацию стрельбы во время празднования. Некоторые фанаты считают такое поведение оскорбительным.
Если верить английской прессе, последней каплей для английских чиновников стал поступок 18-летнего полузащитника «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли. В недавнем матче «канониров» против «Сити» (5:1) Льюис-Скелли забил третий мяч своей команды и отпраздновал действительно дерзко: помедитировал в стиле Холанна на глазах норвежца. Акция стала ответом на поведение Эрлинга в сентябре — тогда команды сыграли 2:2, а форвард «горожан» пренебрежительно интересовался у Майлза, кто он такой.
Об этом праздновании говорила вся Англия — многие восторгались поступком полузащитника, но другие осудили. В числе последних оказался уважаемый Джейми Каррагер: «Я говорил о футбольной самоуверенности на поле, и мне это понравилось. Но мне не понравилось, что этот молодой игрок подражает Холанну, насмехаясь. Я знаю, что говорил Эрлинг, но это все-таки молодой игрок, и все мы в юности иногда теряем голову. Для него это важный момент».
Джейми Варди — до свидания?
Английские таблоиды сразу же забеспокоились о судьбе главного тролля английского футбола — капитана «Лестера» Джейми Варди. Пока другие футболисты могут позволить себе дерзкие празднования пару раз за карьеру, 38-летний форвард отжигает чуть ли не каждый сезон. Включая нынешний.
Так, в августовском матче против «Тоттенхэма» Варди отличился и, уходя на замену, напомнил «шпорам» про их пустую трофейную комнату. Джейми показал на значок АПЛ на футболке, потом на болельщиков лондонцев, а потом пальцами показал «ноль». Удивительно, но ровно такой же трюк Варди провернул и в январской встрече — забил, показал «ноль». Но на этот раз все произошло на арене «Тоттенхэма», поэтому реакция была гораздо живее.
А в 2022 году от Джейми пострадал «Вулверхэмптон» — нападающий вышел на замену (предварительно заправившись энергетиком), забил и побежал к трибунам «волков», выкрикивая что-то оскорбительное.
За три года до этого Варди издевался над «Кристал Пэлас» — изображал орла после забитого гола.
Если АПЛ действительно начнет наказывать за празднования, вероятно, именно Варди станет главным пострадавшим. Либо он станет спокойнее — но в это верится с трудом.
Артем Белинин