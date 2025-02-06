Гол Жоау Феликса помог «Милану» обыграть «Рому» и выйти в ½ финала Кубка Италии

На 16-й минуте нападающий Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 55-й минуте форвард «Ромы» Артём Довбик отыграл один мяч. На 72-й минуте португалец Жоау Феликс, проводящий свою первый матч в футболке «Милана», забил третий мяч в ворота гостей.