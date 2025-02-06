Экс-игрок «Анжи» вернулся в «Фулхэм»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Виллиан покинул греческий «Олимпиакос» и вернулся в лондонский «Фулхэм», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Контракт 36-летнего бразильского полузащитника с «дачниками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Он будет выступать за «Фулхэм» под номером 22.
Состав «Фулхэма» Виллиан пополнил на правах свободного агента. Бразилец в декабре расторг контракт с «Олимпиакосом».
Виллиан играл за «Анжи» с февраля по август 2013 года, перейдя в махачкалинскую команду из донецкого «Шахтера». Из «Анжи» полузащитник перешел в «Челси», где провел семь сезонов, дважды выиграл чемпионат Англии, по разу Кубок страны и Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.
После бразилец провел сезон в лондонском «Арсенале», вернулся на родину в бразильский «Коринтианс», а в 2022 году подписал контракт с «Фулхэмом». Виллиан покинул «дачников» после завершения прошлого сезона, в «Олимпиакосе» он провел полгода.