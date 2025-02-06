Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок «Анжи» вернулся в «Фулхэм»

Бывший игрок «Анжи», «Челси» и «Арсенала» Виллиан вернулся в «Фулхэм».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Виллиан покинул греческий «Олимпиакос» и вернулся в лондонский «Фулхэм», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Контракт 36-летнего бразильского полузащитника с «дачниками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Он будет выступать за «Фулхэм» под номером 22.

Состав «Фулхэма» Виллиан пополнил на правах свободного агента. Бразилец в декабре расторг контракт с «Олимпиакосом».

Виллиан играл за «Анжи» с февраля по август 2013 года, перейдя в махачкалинскую команду из донецкого «Шахтера». Из «Анжи» полузащитник перешел в «Челси», где провел семь сезонов, дважды выиграл чемпионат Англии, по разу Кубок страны и Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

После бразилец провел сезон в лондонском «Арсенале», вернулся на родину в бразильский «Коринтианс», а в 2022 году подписал контракт с «Фулхэмом». Виллиан покинул «дачников» после завершения прошлого сезона, в «Олимпиакосе» он провел полгода.

Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь