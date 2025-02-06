Защитник «МЮ» выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл из строя до конца нынешнего сезона из-за травмы крестообразной связки колена, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Мартинес получил травму 2 февраля в домашнем матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Кристал Пэлас» (0:2). Аргентинский защитник был заменен из-за повреждения на 82-й минуте встречи.
Стандартные сроки при подобном характере повреждения составляют около полугода. В нынешнем сезоне Мартинес успел провести 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.