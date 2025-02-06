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Модрич отчитал Винисиуса за плохую игру в обороне в матче с «Леганесом»

39-летний полузащитник и капитан мадридского «Реала» Лука Модрич высказал претензии крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору во время матча ¼ финала Кубка Испании с «Леганесом» (2:3). Об этом информирует Marca.

Источник: Getty Images

Сообщается, что хорватский футболист сделал замечание Винисиусу за то, что тот не стал отрабатывать в обороне в эпизоде, когда соперники разыграли угловой у ворот «Реала» при счёте 2:2. 24-летний нападающий возразил на претензии Модрича, после чего последний повысил голос на Винисиуса. Помимо хорватского хавбека, замечание бразильцу также сделал полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде.

Подчёркивается, что Винисиус не стал праздновать победный мяч «Реала», забитый на 90+3-й минуте, а после финального свистка сразу пошёл в раздевалку.

Реал
Леганес