Сын Месси забил 11 голов в одном матче за «Интер Майами» в Кубке MLS

«Интер Майами» одержал победу над «Атлантой Юнайтед» со счетом 12:0.
12-летний сын Лео Месси забил на 12-й, 27-й, 30-й, 35-й, 44-й, 51-й, 57-й, 67-й, 76-й, 87-й и 89-й минутах.
Тиаго Месси, сын легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси, забил 11 голов в матче за «Интер Майами» в Кубке MLS среди футболистов до 13 лет. Об этом сообщает Marca.
«Интер Майами» одержал победу над «Атлантой Юнайтед» со счетом 12:0.
12-летний сын Лео Месси забил на 12-й, 27-й, 30-й, 35-й, 44-й, 51-й, 57-й, 67-й, 76-й, 87-й и 89-й минутах.