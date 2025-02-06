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Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду — четвёртый

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов в истории.

Источник: AP 2024

Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист сборной Бразилии Пеле. Замкнул тройку лидеров бывший игрок аргентинской национальной команды Диего Марадона.

Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:

  1. Лионель Месси (Аргентина);
  2. Пеле (Бразилия);
  3. Диего Марадона (Аргентина);
  4. Криштиану Роналду (Португалия);
  5. Йохан Круифф (Нидерланды);
  6. Роналдо (Бразилия);
  7. Зинедин Зидан (Франция);
  8. Франц Бекккенбауэр (Германия);
  9. Альфредо Ди Стефано (Испания);
  10. Марко ван Бастен (Нидерланды).