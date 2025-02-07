«Атлетико» выложил шутливый пост о дерби с «Реалом»

«Атлетико» в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал пост с четырьмя пунктами в качестве «основных инструкций к дерби». Первыми тремя пунктами значатся: хорошая физическая подготовка, предматчевый массаж и подробный разбор соперника. А четвёртым пунктом стало: «В очередной раз использовать своё ТВ для давления на судей».