«Фиорентина» разгромила «Интер» в перенесенном матче Серии А

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла «Интер» в перенесенном матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 3:0, отличились Лука Раньери (60-я минута), Мойзе Кин (68, 89).
Матч стартовал 1 декабря, но был прерван в первом тайме из-за остановки сердца у футболиста «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора. В четверг игра была возобновлена с 16-й минуты.
«Фиорентина» выиграла третий матч подряд и с 42 очками занимает четвертое место в таблице Серии А, «Интер» с 51 очком идет вторым.
10 февраля команды сыграют в чемпионате вновь в рамках 24-го тура, встреча пройдет в Милане.