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«Фиорентина» разгромила «Интер» в перенесенном матче Серии А

«Фиорентина» обыграла «Интер» в перенесенном матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла «Интер» в перенесенном матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 3:0, отличились Лука Раньери (60-я минута), Мойзе Кин (68, 89).

Матч стартовал 1 декабря, но был прерван в первом тайме из-за остановки сердца у футболиста «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора. В четверг игра была возобновлена с 16-й минуты.

«Фиорентина» выиграла третий матч подряд и с 42 очками занимает четвертое место в таблице Серии А, «Интер» с 51 очком идет вторым.

10 февраля команды сыграют в чемпионате вновь в рамках 24-го тура, встреча пройдет в Милане.

Фиорентина
3:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 14
6.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Симоне Индзаги
Голы
Фиорентина
Лука Раньери
(Роландо Мандрагора)
60′
Мойзе Кин
(Додо)
68′
Мойзе Кин
89′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
6
Лука Раньери
15
Пьетро Комуццо
9
Лукас Бельтран
20
Мойзе Кин
69′
4
Эдоардо Бове
17′
5
Марин Понграчич
21
Робин Гозенс
88′
23
Андреа Кольпани
17′
65
Фабиано Паризи
29
Ясин Адли
17′
8
Роландо Мандрагора
32
Данило Катальди
17′
24
Амир Ричардсон
Интер
1
Янн Зоммер
2
Дензел Дюмфрис
6
Стефан де Врей
31
Янн Биссек
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
69′
32
Федерико Димарко
17′
30
Карлос Аугусту
82′
21
Кристьян Асллани
20
Хакан Чалханоглу
69′
23
Николо Барелла
17′
16
Давиде Фраттези
82′
99
Мехди Тареми
22
Генрих Мхитарян
69′
8
Марко Арнаутович
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
11
Фолы
10
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
Интер
Чемпионат Италии: таблица и календарь