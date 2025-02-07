«Фиорентина» разгромила «Интер» в перенесенном матче Серии А

Матч стартовал 1 декабря, но был прерван в первом тайме из-за остановки сердца у футболиста «Фиорентины» Эдоардо Бове. Позднее он перенес операцию по установке дефибриллятора. В четверг игра была возобновлена с 16-й минуты.