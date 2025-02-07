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«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграют в финале Кубка английской лиги по футболу

В полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Тоттенхэма».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. «Ливерпуль» со счетом 4:0 обыграл лондонский «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.

Забитыми мячами отметились Коди Гакпо (34-я минута), Мохаммед Салах (51, с пенальти), Доминик Собослаи (75) и Вирджил ван Дейк (80).

В первом матче «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 1:0. В финале «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», который в полуфинале одолел «Арсенал» (2:0, 2:0). Решающая игра пройдет 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея «Ливерпуль», выигравший турнир десять раз.

Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед