«Барселона» обыграла «Валенсию» в Кубке Испании

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Валенсию» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу и вышла в полуфинал турнира.
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, забили Ферран Торрес (3, 17, 30-я минуты), Фермин Лопес (23) и Ламин Ямаль (59).
Торрес — воспитанник «Валенсии», выступал за основную команду с 2017 по 2020 год.
Соперник каталонцев по полуфиналу определится позднее по итогам жеребьевки. Ранее в полуфинал вышли мадридские «Реал» и «Атлетико», а также «Реал Сосьедад», который представляет российский полузащитник Арсен Захарян.