Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слот объяснил, почему «Ливерпуль» становится сильнее по ходу сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему его команда прибавляет по ходу текущего сезона.

Источник: Getty Images

Накануне, 6 февраля, мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и пробились в финал турнира.

«На мой взгляд, есть две причины, по которым мы стали сильнее. Во-первых, если вы часто играете вместе, то лучше понимаете, чего от вас ждут. Во-вторых, я верю в то, что чем больше игр вы сыграете, тем сильнее вы становитесь, в том числе физически. Некоторые люди думают, что вы устаёте, когда играете много, но я считаю, что чем больше матчей, тем сильнее вы становитесь», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ по итогам 23 туров.

Ливерпуль