Слот объяснил, почему «Ливерпуль» становится сильнее по ходу сезона

«На мой взгляд, есть две причины, по которым мы стали сильнее. Во-первых, если вы часто играете вместе, то лучше понимаете, чего от вас ждут. Во-вторых, я верю в то, что чем больше игр вы сыграете, тем сильнее вы становитесь, в том числе физически. Некоторые люди думают, что вы устаёте, когда играете много, но я считаю, что чем больше матчей, тем сильнее вы становитесь», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».