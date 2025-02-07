Бердыев отстранил футболиста за приставания к девушке

Игрок, находившийся вместе с командой в одном из отелей в Баку, пытался познакомиться с иностранной девушкой, которая не ответила ему взаимностью. Несмотря на это, 20-летний Алиев продолжил проявлять знаки внимания, из-за чего девушка обратилась в службу безопасности отеля. Представителям клуба удалось уладить конфликт.