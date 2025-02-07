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Бердыев отстранил футболиста за приставания к девушке

Sputnik: Бердыев отстранил игрока «Турана» Алиева за приставания к девушке.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный тренер азербайджанского клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев отстранил футболиста Нахида Алиева от работы с командой за приставания к девушке, сообщает Sputnik Азербайджан.

Игрок, находившийся вместе с командой в одном из отелей в Баку, пытался познакомиться с иностранной девушкой, которая не ответила ему взаимностью. Несмотря на это, 20-летний Алиев продолжил проявлять знаки внимания, из-за чего девушка обратилась в службу безопасности отеля. Представителям клуба удалось уладить конфликт.

После инцидента Бердыев исключил Алиева из состава основной команды и не допустил его к тренировкам с дублем. Отмечается, что футболист является племянником координатора футбольной академии «Турана» Эльтая Асланова.

Туран