Сына легендарного футболиста признали лучшим игроком месяца в АПЛ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Джастин Клюйверт и Андони Ираола из «Борнмута» признаны соответственно лучшим футболистом и лучшим тренером января в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте турнира.
25-летний сын Патрика Клюйверта забил пять голов и отдал две результативные передачи в четырех матчах и помог «Борнмуту» сохранить шансы на попадание в еврокубки. Он стал вторым игроком «Борнмута» после Доминика Соланке (декабрь 2023 года), получившим награду «Игрок месяца».
Ираола признается лучшим тренером месяца во второй раз за карьеру, ранее он получал награду в марте 2024 года. Под руководством 42-летнего специалиста «Борнмут» выиграл три матча и в одном сыграл вничью, всего забив при этом 12 голов.