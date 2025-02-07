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«Елимай» подписал игрока сборной Румынии за 80 миллионов

Футбольный клуб «Елимай» подписал контракт с 27-летним бывшим игроком молодежной сборной Румынии Эдуардом Флореску, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Полузащитник, дебютировавший на профессиональном уровне в 2013 году, сыграл около 250 официальных матчей и забил 31 гол. Представлял сборную Румынии на Олимпийских играх-2020. На родине играл за «Ботошани», «Вииторул» и «Миовени».

По информации Transfermarkt, «Елимай» заплатил «Ботошани» за его переход 150 тысяч евро (около 80 миллионов тенге).

Ранее сообщалось, что семейчане также за 80 миллионов купили еще одного новичка.

Между тем «Елимай» объявил о контракте с экс-футболистом сборной России. Кроме того к казахстанскому клубу присоединился бразильский защитник Энцо Мендеш. И до конца сезона был арендован Егор Ткаченко у «Кайрата».

Елимай
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