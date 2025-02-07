Русский тренер удивил иностранцев своим поведением. От Слуцкого такого не ждали

А еще китайских болельщиков удивила новая — по крайней мере, для них — манера Слуцкого. Если раньше тренер сидел в кресле и активно раскачивался, то в матче за Суперкубок он ходил по бровке и яростно давал подсказки. Такое за ним уже наблюдалось, но китайцы всё равно остались поражены!