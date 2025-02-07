Русский тренер удивил иностранцев своим поведением. От Слуцкого такого не ждали

Новый сезон в китайском футболе стартовал с розыгрыша национального Суперкубка. В битве за трофей сошлись две сильнейшие команды страны, представляющие Шанхай — «Шэньхуа» и «Порт». Первая из них вызывает огромный интерес российских болельщиков, поскольку в ней работают Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Олег Веретенников.
Для русского тренера матч за Суперкубок Китая стал вторым в карьере. Год назад бригада Леонида Викторовича обыграла земляков из «Порта» — 1:0. Задача на очередное дерби была ясна до предела — защитить титул. Но мало кто мог предположить, какими силами Слуцкий и компания этого добьются.
Злым гением «Шэньхуа» мог стать Габриэльзиньо. Португалец открыл счет уже на седьмой минуте, а на 80-й оформил дубль. Между его мячами вместился гол Ибрагима Амаду из команды Слуцкого. Но вплоть до самой последней минуты «Шэньхуа» проигрывал. Защита титула трещала по швам.
Но на то Слуцкий и есть русский волшебник, который умеет творить магию. Непостижимым образом его парни забили два мяча за три минуты! Голы Юя Ханьчао (94) и Андре Луиса (97) заставили всю скамейку «Шэньхуа» выбежать на поле от дикого восторга. 3:2 — мощнейший камбэк российской бригады, которая красиво начала новый сезон.
Китайцы остались впечатлены таким исходом матча. В местных СМИ Слуцкого сравнивают с топ-тренерами современности и заранее отдают ему чемпионство в 2025 году. «Слуцкий — тренер королей. Он сделал ставку на возрастных иностранцев, которые стоят дешево, и занял с ними второе место в прошлом сезоне. Сейчас Лео — босс, который должен победить в чемпионате».
А еще китайских болельщиков удивила новая — по крайней мере, для них — манера Слуцкого. Если раньше тренер сидел в кресле и активно раскачивался, то в матче за Суперкубок он ходил по бровке и яростно давал подсказки. Такое за ним уже наблюдалось, но китайцы всё равно остались поражены!
Впрочем, только о радужных настроениях говорить не стоит. Осторожных прогнозов и легкой, но критики всё же хватает.
- «Мы победили, но атакующая игра от русских всё ещё похожа на чудо. Нужно усилить командную работу»
- «Шэньхуа» в очередной раз продемонстрировала свой выдающийся боевой дух и силу воли, за что заработала бонус в виде победного гола. Но содержание игры наглядно показывает — у команды много проблем. Когда-нибудь удача отвернется от этих парней. Поэтому новый сезон станет огромным испытанием для Слуцкого".
Хотя русский тренер, думается, сам прекрасно понимает, над чем нужно работать. На празднование Суперкубка уйдет немного времени — дальше пойдет тяжелая подготовка к чемпионату. Китайская Суперлига стартует 22 февраля.
Дмитрий Панов