«Ордабасы» представил новичка за 22 миллиона

Детали контракта не разглашаются, хотя, по данным Ttransfermarkt, шымкентцы заплатили за его трансфер молдавскому «Спартанию» 40 тысяч евро (около 22 миллионов тенге).
В карьере Абубакара также были оманская «Бахла», ливийский «Аль-Сукур», сербская «Лозница», боснийский «Сараево», ганский «Аккра Лайонс», китайский «Хэйлунцзян».
Ранее «Ордабасы» подписал игрока за 134 миллиона, решил судьбу Бауыржана Исламхана и объявил об уходе казахстанского вратаря.
В межсезонье шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы.