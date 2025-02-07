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«Ордабасы» представил новичка за 22 миллиона

Футбольный клуб «Ордабасы» объявил о контракте с ганским полузащитником Рашидом Абубакаром, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

Детали контракта не разглашаются, хотя, по данным Ttransfermarkt, шымкентцы заплатили за его трансфер молдавскому «Спартанию» 40 тысяч евро (около 22 миллионов тенге).

В карьере Абубакара также были оманская «Бахла», ливийский «Аль-Сукур», сербская «Лозница», боснийский «Сараево», ганский «Аккра Лайонс», китайский «Хэйлунцзян».

Ранее «Ордабасы» подписал игрока за 134 миллиона, решил судьбу Бауыржана Исламхана и объявил об уходе казахстанского вратаря.

В межсезонье шымкентский клуб новым главным тренером назначил Андрея Мартина из Молдовы.

Ордабасы
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