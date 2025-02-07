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Защитник с опытом игры в Европе и Азии приехал в Казахстан

Футбольный клуб «Кызылжар» объявил о подписании контракта с защитником Илией Мартиновичем, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Илия начал свою профессиональную карьеру в черногорском клубе «Ловчен». Также он выступал за «Цетине», сербский «Марибор», украинский «Черноморец», узбекистанский «Пахтакор» и израильский «Бней Сахнин».

В составе сборной Черногории Мартинович провел три матча.

«Кызылжар» финишировал на девятом месте в КПЛ-2024. В межсезонье в петропавловском клубе сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева был назначен белорус Александр Бразевич. При этом Алиев принял сборную Казахстана.

Также в тренерский штаб «Кызылжара» вошел экс-полузащитник национальной команды Азат Нургалиев.

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