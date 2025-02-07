Защитник с опытом игры в Европе и Азии приехал в Казахстан

Илия начал свою профессиональную карьеру в черногорском клубе «Ловчен». Также он выступал за «Цетине», сербский «Марибор», украинский «Черноморец», узбекистанский «Пахтакор» и израильский «Бней Сахнин».
В составе сборной Черногории Мартинович провел три матча.
«Кызылжар» финишировал на девятом месте в КПЛ-2024. В межсезонье в петропавловском клубе сменился главный тренер: на место казахстанца Али Алиева был назначен белорус Александр Бразевич. При этом Алиев принял сборную Казахстана.
Также в тренерский штаб «Кызылжара» вошел экс-полузащитник национальной команды Азат Нургалиев.