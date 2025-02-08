«Кайсар» выиграл второй матч на сборах в Турции

Кызылординцы одержали победу со счетом 2:0. В первой половине игры успеха добился Абылайхан Тулегенов, а во втором тайме Азамат Серикбаев удвоил преимущество.
Ранее «Кайсар» оказался сильнее македонского «Шкупи».
Футбольный клуб «Кайсар» провел товарищеский матч с кыргызстанским «Узгеном» на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.
Кызылординцы одержали победу со счетом 2:0. В первой половине игры успеха добился Абылайхан Тулегенов, а во втором тайме Азамат Серикбаев удвоил преимущество.
Ранее «Кайсар» оказался сильнее македонского «Шкупи».