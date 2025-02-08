«Порту» избежал поражения в матче со «Спортингом» в компенсированное время

Встреча прошла в Порту и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет открыл Иван Фреснеда (42-я минута). «Порту» от поражения спас Дэнни Намасо (90+4). Защитник «Спортинга» Матеус Рейс на 95-й и на 97-й минутах получил две желтые карточки. На 98-й минуте прямую красную карточку получил еще один защитник лиссабонского клуба, Усман Дьоманде.