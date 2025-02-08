«Порту» избежал поражения в матче со «Спортингом» в компенсированное время

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Порту» вырвал ничью в матче с лиссабонским «Спортингом» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча прошла в Порту и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей счет открыл Иван Фреснеда (42-я минута). «Порту» от поражения спас Дэнни Намасо (90+4). Защитник «Спортинга» Матеус Рейс на 95-й и на 97-й минутах получил две желтые карточки. На 98-й минуте прямую красную карточку получил еще один защитник лиссабонского клуба, Усман Дьоманде.
«Спортинг» не может обыграть «Порту» на выезде в чемпионате Португалии с апреля 2016 года.
«Спортинг» (51 очко) лидирует в турнирной таблице первенства. «Порту» (43), который не побеждает на протяжении пяти туров, располагается на третьей строчке.