«Манчестер Сити» пропустил с центра поля в матче с командой третьей лиги

Встреча проходит в Лейтоне. На 16-й минуте форвард «Лейтона» Джейми Донли пробил почти от центральной линии поля. Мяч рикошетом от перекладины ворот «Сити» попал в спину вратарю Штефану Ортеге и влетел в ворота. Мяч в качестве автогола был записан на немецкого голкипера.