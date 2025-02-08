«Манчестер Сити» пропустил с центра поля в матче с командой третьей лиги

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» пропустил гол с центра поля в матче четвертого раунда Кубка Англии по футболу против клуба «Лейтон Ориент» из третьего по силе английского дивизиона.
Встреча проходит в Лейтоне. На 16-й минуте форвард «Лейтона» Джейми Донли пробил почти от центральной линии поля. Мяч рикошетом от перекладины ворот «Сити» попал в спину вратарю Штефану Ортеге и влетел в ворота. Мяч в качестве автогола был записан на немецкого голкипера.
Донли 20 лет. Он является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за «Лейтон» на правах аренды.