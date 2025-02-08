«Сити» пропустил нереальный гол с центра поля! Еле отбились от команды из третьей лиги

Причём за мгновение до гола Нико Гонсалес получил травму при единоборстве. Сначала испанец продолжил матч, но через пару минут лёг на газон и покинул поле только с помощью медицинской бригады. Вместо него на поле вышел Бернарду Силва, который едва не сравнял счёт, однако защитник «Лейтон Ориент» вынес мяч с линии ворот. А под конец первого тайма классный момент упустил ещё и Мармуш. Кстати, пас под удар снова отдавал Савиньо.