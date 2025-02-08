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Антони забил дебютный гол за «Бетис»

Гол Антони не спас «Бетис» от поражения в матче с «Сельтой».

Источник: Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Антони забил свой дебютный гол за «Бетис» в Ла Лиге, но его команда потерпела поражение от «Сельты» в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в субботу в Виго и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. Гости вели 2:0 после первого тайма. Антони отличился на 10-й минуте, а еще один мяч у севильской команды забил Диего Льоренте (22). После перерыва хозяева вырвали победу благодаря голам Франа Бельтрана (63), Хавьера Родригеса (65) и Виллиота Сведберга (87).

«Бетис» потерпел третье поражение в пяти последних матчах и занимает 10-е место в таблице Ла Лиги (29 очков). «Сельта» прервала четырехматчевую серию без побед и идет на 12-й строчке (28 очков).

Антони перешел в «Бетис» на правах аренды в конце января. 24-летний бразилец выступал за «МЮ» с 2022 года, за его трансфер из нидерландского «Аякса» манкунианцы заплатили 95 миллионов евро.

Сельта
3:2
Первый тайм: 0:2
Бетис
Футбол, Испания, Тур 23
8.02.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Мануэль Пеллегрини
Голы
Сельта
Фран Бельтран
(Уго Альварес)
63′
Хави Родригес
(Пабло Дуран)
65′
Виллиотт Сведберг
(Серхио Каррейра)
87′
Бетис
Матеус дос Сантос Антони
10′
Диего Льоренте
(Марк Рока)
22′
Составы команд
Сельта
13
Висенте Гуаита
20
Маркос Алонсо
72′
24
Карлос Домингес
32
Хави Родригес
8
Фран Бельтран
90+4′
30
Уго Альварес
3
Оскар Мингеса
83′
5
Серхио Каррейра
33
Уго Сотело
89′
16
Жаилсон
12
Альфонсо Гонсалес
60′
19
Виллиотт Сведберг
14
Икер Лосада
60′
28
Фер Лопес
18
Пабло Дуран
82′
7
Борха Иглесиас
90+4′
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
3
Диего Льоренте
6
Бернарду де Соуза Натан
7
Анхель Ортис
4
Джонни Кардозо
22
Франсиско Роман Иско
15
Ромен Перро
8′
46′
12
Рикардо Родригес
21
Марк Рока
58′
16
Серхи Альтимира
7
Матеус дос Сантос Антони
68′
72′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
58′
8
Витор Роке
90+4′
36
Хесус Родригес
72′
10
Абде Эззалзули
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
11
Фолы
11
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
Сельта
Чемпионат Испании: таблица и календарь