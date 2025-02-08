Антони забил дебютный гол за «Бетис»

Встреча прошла в субботу в Виго и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. Гости вели 2:0 после первого тайма. Антони отличился на 10-й минуте, а еще один мяч у севильской команды забил Диего Льоренте (22). После перерыва хозяева вырвали победу благодаря голам Франа Бельтрана (63), Хавьера Родригеса (65) и Виллиота Сведберга (87).