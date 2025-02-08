Антони забил дебютный гол за «Бетис»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Антони забил свой дебютный гол за «Бетис» в Ла Лиге, но его команда потерпела поражение от «Сельты» в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в субботу в Виго и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. Гости вели 2:0 после первого тайма. Антони отличился на 10-й минуте, а еще один мяч у севильской команды забил Диего Льоренте (22). После перерыва хозяева вырвали победу благодаря голам Франа Бельтрана (63), Хавьера Родригеса (65) и Виллиота Сведберга (87).
«Бетис» потерпел третье поражение в пяти последних матчах и занимает 10-е место в таблице Ла Лиги (29 очков). «Сельта» прервала четырехматчевую серию без побед и идет на 12-й строчке (28 очков).
Антони перешел в «Бетис» на правах аренды в конце января. 24-летний бразилец выступал за «МЮ» с 2022 года, за его трансфер из нидерландского «Аякса» манкунианцы заплатили 95 миллионов евро.