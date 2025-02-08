Агент Головина рассказал о травме игрока

«Нужно ли Головину хирургическое вмешательство? Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой всё намного лучше. В недельном цикле у него всё было в порядке.



Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с “ПСЖ”. Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним всё будет в порядке», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».