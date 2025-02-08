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Агент Головина рассказал о травме игрока

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, требуется ли российскому хавбеку операция на лодыжке.

Источник: Чемпионат.com

Ранее Головин заявил о том, что ему приходилось пить обезболивающие, чтобы не беспокоила лодыжка.

«Нужно ли Головину хирургическое вмешательство? Давайте не будем фантазировать и нагонять какой-то жути. Александр сказал, что сейчас с лодыжкой всё намного лучше. В недельном цикле у него всё было в порядке.

Вчера Александр принял участие в важной игре и выглядел достойно в матче с “ПСЖ”. Головин продолжает готовиться к следующей игре. Будем надеяться, что с ним всё будет в порядке», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

12 февраля «Монако» сыграет с португальской «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.

ПСЖ
4:1
Первый тайм: 1:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 21
7.02.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Ади Хюттер
Голы
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
6′
Хвича Кварацхелия
(Брэдли Барколя)
54′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
57′
Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
90′
Монако
Денис Закария
(Сунгуту Магасса)
17′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
67′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
28′
63′
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
63′
19
Ли Кан Ин
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
13
Кристиан Мависса
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
76′
27
Крепин Диатта
88
Сунгуту Магасса
62′
8
Али Аль-Мусрати
18
Такуми Минамино
63′
7
Элисс Бен Сегир
14
Мика Биерет
63′
10
Александр Головин
36
Бриль Эмболо
84′
33
Люка Мишаль
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
1
9
Фолы
11
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь