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«Штутгарт» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура Бундеслиги

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). «Штутгарт» обыграл «Боруссию» со счётом 2:1.

На 50-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон закатил мяч в свои ворота. На 62-й минуте отличился защитник «Штутгарта» Юлиан Хабот. На 81-й минуте полузащитник Юлиан Брандт отыграл один мяч хозяев.

После 21 сыгранного матча «Боруссия» Д располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 29 очков. «Штутгарт» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 54 очка.

Боруссия Д
1:2
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
Футбол, Германия, Тур 21
8.02.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Себастьян Хенесс
Голы
Боруссия Д
Юлиан Брандт
81′
Штутгарт
Вальдемар Антон
50′
Юлиан Шабо
62′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
56′
89′
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
23
Эмре Джан
17′
9
Серу Гирасси
5
Рами Бенсебаини
85′
24
Даниэль Свенссон
13
Паскаль Грос
85′
7
Джованни Рейна
27
Карим Адейеми
60′
71′
14
Максимилиан Байер
43
Джейми Гиттенс
85′
16
Жюльен Дюранвиль
90+2′
Штутгарт
33
Александр Нюбель
3
Рамон Хендрикс
7
Максимилиан Миттельштедт
20
Леонидас Стергиу
24
Юлиан Шабо
6
Ангело Штиллер
89′
16
Атакан Каразор
90+6′
8
Энцо Мийо
77′
5
Янник Кайтель
18
Джейми Левелинг
86′
11
Ник Вольтемаде
26
Дениз Ундав
70′
4
Джоша Вагноман
27
Крис Фюрих
70′
9
Эрмедин Демирович
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
13
Фолы
13
1
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Штутгарт
Боруссия Д
Чемпионат Германии: таблица и календарь