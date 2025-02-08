«Штутгарт» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура Бундеслиги

На 50-й минуте защитник «Боруссии» Вальдемар Антон закатил мяч в свои ворота. На 62-й минуте отличился защитник «Штутгарта» Юлиан Хабот. На 81-й минуте полузащитник Юлиан Брандт отыграл один мяч хозяев.