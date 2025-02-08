Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хет-трик Сансета помог «Атлетику» разгромить «Жирону» в матче 23-го тура Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» и «Жирона».

Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). «Атлетик» разгромил «Жирону» со счётом 3:0.

За «Атлетик» отличился полузащитник Ойан Сансет (хет-трик).

После 23 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.

Атлетик
3:0
Первый тайм: 2:0
Жирона
Футбол, Испания, Тур 23
8.02.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Мичел
Голы
Атлетик
Ойян Сансет
42′
Ойян Сансет
(Алехандро Беренгер)
45′
Ойян Сансет
(Иньяки Уильямс)
79′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
18
Оскар Де Маркос
31
Микель Хаурехисар
9
Иньяки Уильямс
32
Адама Бойро
76′
17
Юри Берчиче
8
Ойян Сансет
84′
28
Пейо Каналес
24
Беньят Прадос
76′
6
Микель Весга
7
Алехандро Беренгер
84′
43
Эндика Буян
12
Горка Гурусета
65′
21
Мароан Саннади
Жирона
13
Пауло Гассанига
15
Рамирес Лопес Хуанпе
71′
16
Алехандро Франсес
18
Ладислав Крейчи
88′
6
Донни ван де Бек
21
Янхель Эррера
74′
3
Мигель Гутьеррес
46′
17
Дэйли Блинд
8
Виктор Цыганков
67′
10
Ясер Асприлья
23
Иван Мартин
76′
22
Джон Солис
9
Абель Руис
66′
7
Кристиан Стуани
20
Брайан Хиль
63′
67′
27
Габриэл Мизехауй
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
2
7
Фолы
12
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетик
Жирона
Чемпионат Испании: таблица и календарь