Хет-трик Сансета помог «Атлетику» разгромить «Жирону» в матче 23-го тура Ла Лиги

После 23 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. «Жирона» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.