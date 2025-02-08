«Гавр» одержал победу над «Лиллем» в матче Лиги 1

Встреча, прошедшая в Вильнёв-д’Аске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ахмед Хасан Кока (38-я минута) и Исса Сумаре (56). У хозяев мяч забил Чуба Акпом (90+7), который провел дебютный матч в чемпионате Франции.