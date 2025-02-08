Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гавр» одержал победу над «Лиллем» в матче Лиги 1

«Гавр» обыграл «Лилль» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Гавр» одержал победу над «Лиллем» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Вильнёв-д’Аске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ахмед Хасан Кока (38-я минута) и Исса Сумаре (56). У хозяев мяч забил Чуба Акпом (90+7), который провел дебютный матч в чемпионате Франции.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку команды на матч.

«Гавр», набрав 17 очков, поднялся с последней, 18-й, на 17-ю строчку. Команда одержала победу впервые с 24 ноября. «Лилль», в конце января напрямую пробившийся в ⅛ финала Лиги чемпионов, с 35 баллами располагается на пятой позиции.

В другом матче «Ницца» дома в большинстве нанесла поражение «Лансу» — 2:0.

Лилль
1:2
Первый тайм: 0:1
Гавр
Футбол, Франция, Тур 21
8.02.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Дидье Дигар
Голы
Лилль
Чуба Акпом
90+7′
Гавр
Ахмед Хассан
(Исса Сумаре)
38′
Исса Сумаре
56′
Составы команд
Лилль
30
Люка Шевалье
2
Аисса Манди
4
Александру
12
Тома Менье
21
Бенжамен Андре
7
Хакон Харальдссон
9
Жонатан Давид
5
Габриэль Гудмундссон
66′
20
Митчел Баккер
69′
10
Реми Кабелла
46′
29
Итан Мбаппе
61′
26
Андре Гомеш
46′
32
Айюб Буадди
11
Осаме Сахрауи
46′
24
Чуба Акпом
Гавр
1
Матье Горжелен
4
Готье Льорис
6
Этьен Юте Кинкуэ
7
Лоик Него
8
Яссин Кехта
18
Янис Зуауи
67′
23
Жуниор Мванга
85′
32
Тимоте Пембеле
34
Мамаду Диавара
76′
19
Рассул Ндиайе
23
Жосуэ Казимир
90′
46
Ильяс Усни
45
Исса Сумаре
85′
12
Матео Бодмер
99
Ахмед Хассан
76′
28
Андре Айю
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
10
16
Фолы
8
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лилль
Гавр
Чемпионат Франции: таблица и календарь