«Гавр» одержал победу над «Лиллем» в матче Лиги 1

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Гавр» одержал победу над «Лиллем» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Вильнёв-д’Аске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ахмед Хасан Кока (38-я минута) и Исса Сумаре (56). У хозяев мяч забил Чуба Акпом (90+7), который провел дебютный матч в чемпионате Франции.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку команды на матч.
«Гавр», набрав 17 очков, поднялся с последней, 18-й, на 17-ю строчку. Команда одержала победу впервые с 24 ноября. «Лилль», в конце января напрямую пробившийся в ⅛ финала Лиги чемпионов, с 35 баллами располагается на пятой позиции.
В другом матче «Ницца» дома в большинстве нанесла поражение «Лансу» — 2:0.