«Челси» проиграл «Брайтону» в матче 1/16 финала Кубка Англии

На 5-й минуте вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген закатил мяч в свои ворота. На 12-й минуте сравнял счёт нападающий Жоржиньо Рюттер. Победный мяч «Брайтона» на 57-й минуте забил форвард Каору Митома — 2:1.