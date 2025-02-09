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«Челси» проиграл «Брайтону» в матче 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и лондонский «Челси».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Американ Экспресс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). «Брайтон» обыграл «Челси» со счётом 2:1.

На 5-й минуте вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген закатил мяч в свои ворота. На 12-й минуте сравнял счёт нападающий Жоржиньо Рюттер. Победный мяч «Брайтона» на 57-й минуте забил форвард Каору Митома — 2:1.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Челси
Брайтон
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