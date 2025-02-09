Анчелотти установил личный антирекорд во главе «Реала» в Ла Лиге по очкам после 23 матчей

На данный момент у «сливочных» 50 набранных очков. За шесть сезонов при Анчелотти меньше очков у «Реала» не было ни разу. Ранее худший результат на том же отрезке сезона был у мадридцев в сезоне-2022/2023 — 52 очка. Тогда «Королевский клуб» занял лишь второе место по итогам чемпионата Испании.