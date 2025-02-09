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Анчелотти установил личный антирекорд во главе «Реала» в Ла Лиге по очкам после 23 матчей

Мадридский «Реал» проводит худший сезон по количеству очков, набранных после 23 туров чемпионата Испании, за всю работу итальянского специалиста Карло Анчелотти. Об этом сообщает Opta Sport.

Источник: Getty Images

На данный момент у «сливочных» 50 набранных очков. За шесть сезонов при Анчелотти меньше очков у «Реала» не было ни разу. Ранее худший результат на том же отрезке сезона был у мадридцев в сезоне-2022/2023 — 52 очка. Тогда «Королевский клуб» занял лишь второе место по итогам чемпионата Испании.

Лучший же результат по очкам (58) при Анчелотти после 23 сыгранных встреч был достигнут в сезоне-2023/2024.

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби «сливочные» на своём поле сыграли вничью с «Атлетико» со счётом 1:1. В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет в гостях с «Осасуной».

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