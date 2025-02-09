Анчелотти установил личный антирекорд во главе «Реала» в Ла Лиге по очкам после 23 матчей

На данный момент у «сливочных» 50 набранных очков. За шесть сезонов при Анчелотти меньше очков у «Реала» не было ни разу. Ранее худший результат на том же отрезке сезона был у мадридцев в сезоне-2022/2023 — 52 очка. Тогда «Королевский клуб» занял лишь второе место по итогам чемпионата Испании.
Лучший же результат по очкам (58) при Анчелотти после 23 сыгранных встреч был достигнут в сезоне-2023/2024.
Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Испании в рамках мадридского дерби «сливочные» на своём поле сыграли вничью с «Атлетико» со счётом 1:1. В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет в гостях с «Осасуной».