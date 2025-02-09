ESPN поделился подробным инсайдом о ситуации с будущим Винисиуса в «Реале»

По данным источника, мадридский клуб обратился к агенту 24-летнего бразильца, чтобы начать переговоры о продлении контракта, срок которого истекает в июне 2027 года. Обычно «Реал» начинает переговоры о переподписании соглашения со своими звёздными игроками только тогда, когда до окончания срока действия контракта остаётся два года. Но для Винисиуса мадридцы сделали исключение.