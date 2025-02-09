Хаби Алонсо установил рекорд XXI века среди тренеров Бундеслиги

Благодаря этому результату «фармацевты» увеличили беспроигрышную серию команды в выездных матчах чемпионата Германии до 27 игр. Последний раз леверкузенцы уступали в гостях в Бундеслиге в сезоне-2022/2023. Тогда в 34-м туре команда Хаби Алонсо проиграла «Бохуму» со счётом 0:3. Тот матч состоялся 27 мая 2023 года.