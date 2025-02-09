Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в товарищеском матче

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты американского «Интер Майами» обыграли «Олимпию» из Гондураса в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 5:0, голы забили Лионель Месси (27-я минута), Федерико Редондо (44), Ноа Аллен (45+2), Луис Суарес (54) и Райан Сэйлор (79). Также у Месси две голевые передачи, у Суареса — одна.
«Интер Майами» в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS). В плей-офф клуб выбыл в ⅛ финала, проиграв «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.